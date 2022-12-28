Стало известно, по какому графику будут работать больницы в новогодние праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Пермского края озвучил график работы медучреждений в новогодние праздники. Его составили с учетом того, что в этот период повышается риск травм и отравлений. Кроме того, учитывалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом, продолжат работать в штатном режиме. То есть прием пациентов, лечение и оперирование будут проводиться круглосуточно.

Работа травмпунктов, скорой помощи и службы медицины катастроф будет переведена в усиленный режим.

Поликлиники будут работать 30 декабря в обычном режиме, однако 31 декабря расписание может измениться. Информацию нужно будет уточнять в медорганизации. В праздничные дни с 3 по 6 января врачи поликлиник будут принимать только пациентов, которым требуется амбулаторное лечение.

В работе службы неотложной помощи поликлиник ничего не изменится — ежедневно с 08:00 до 00:00.

В новогодние праздники продолжится вакцинация от ковида. Поставить прививку можно будет ежедневно в рабочие часы поликлиник.

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