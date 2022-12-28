В новогодние праздники в Прикамье изменится расписание междугородних автобусов

Фото: Яндекс.Карты

В новогодние праздники с 1 по 8 января будет изменено расписание нескольких межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Минтрансе Пермского края.

Часть рейсов отменят на маршрутах №806 «Березники — Пермь», №822 «Аэропорт Пермь — Усолье (через Березники)», №706 «Частые — Пермь» и №752 «Красновишерск — Пермь». Эти маршруты переведут на расписание выходного дня, поскольку пассажиропоток на них низкий.

На 11 маршрутах введут дополнительные рейсы, чтобы жители смогли ехать в удобное время и в комфортных условиях. Это будет сделано 29, 30 и 31 декабря, а также 1 и 8 января. Речь идет о маршрутах до Березников, Усолья, Частых, Гайн, Осы, Кукуштана, Куеды, Пожвы, Юсьвы, а также о маршруте «Красновишерск — Соликамск» в обоих направлениях.

Подробная информация доступна на сайте автовокзалов Прикамья а также в «Яндекс.Картах».

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