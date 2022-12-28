Деревянную букву «П» передали краевым властям

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей современного искусства PERMM передал арт-объект «Пермские ворота» региональным властям, а точнее Управлению капитального строительства Пермского края. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на директора музея Наилю Аллахвердиеву.

Арт-объект высотой 12 метров появился в «Парке камней» рядом с железнодорожным вокзалом летом 2011 года. Он состоит из 5200 древен. Построили его за 9 млн рублей. Теперь, по словам Наили Аллахвердиевой, на реконструкцию требуется порядка 11 млн рублей.

В 2020 году «Пермские ворота» прошли диагностику, которая показали, что им требуется ремонт. Работы не выполняются уже два года. Ожидается, что переход на баланс краевых властей ускорит процесс.

Напомним, что арт-объект пережил попытку поджога в 2014 году. Пожара удалось избежать благодаря специальной антипиреновой пропитке, однако реставрация все же потребовалось. Она обошлась в 300 тысяч рублей.

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