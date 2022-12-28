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НовостиОбщество28 декабря 2022 3:59

В Перми снесли 12 незаконных киосков с фейерверками

Планируют убрать еще 16
Лела Минадзе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 27 декабря, в Перми выявили 28 незаконно размещенных НТО, где продают пиротехнику в преддверии Нового года. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас в городе ведется работа по выявлению таких незаконных киосков. Сначала владельцев просят добровольно демонтировать их. В противном случае осуществляется принудительный снос. После него владельцам нужно возмещать в бюджет расходы на выполненные работы.

Так, за период с 19 по 27 декабря принудительно демонтировали 12 самовольных киосков с фейерверками. До 29 декабря намерены снести еще 16.

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