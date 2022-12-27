Сделать ремонт и купить машину: жители Пермского края рассказали о финансовых целях на 2023 год

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Отремонтировать квартиру, купить машину, улучшить жилищные условия и приобрести подарок близкому — то, чем собираются заняться жители Пермского края, запланировавшие крупные траты на 2023 год. Каждый второй из них потратит на это свыше 300 тыс. руб. Таковы результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие».

Жители Пермского края в большинстве своем склонны подводить финансовые итоги года (78%), но лишь четверть уже успели это сделать, а остальные намерены подбивать баланс 31 декабря или уже в январе.

В то же время каждый четвертый опрошенный уже запланировал на 2023 год крупные траты. Среди тех, кто уже определился с крупными тратами, 30% намерены сделать ремонт в квартире, 19% — купить машину, 15% — улучшить жилищные условия. 14% рассчитывают в 2023 году переехать в другой город. 12% планируют сделать дорогой подарок близкому человеку. 10% опрошенных собираются заняться своим здоровьем, в том числе пройти курс лечения.

Половине опрошенных из числа тех, кто запланировал в 2023 году крупные траты, реализация этих целей обойдется более чем в 300 тыс. руб. В частности, 20% запланировали траты в размере 300-500 тыс. руб., 10% — 500-1000 тыс. руб., 8% — 1-3 млн руб. и 6% — от 3 млн руб.

Каждый второй респондент (53%) рассчитывает покрыть эти расходы за счет сбережений, четверть (24%) планируют взять под свои цели кредит, а 12% — взять в долг у родственников или друзей. В то же время 11% указали, что просто возьмут нужную сумму из текущих доходов, и у них нет потребности откладывать или занимать деньги на покрытие запланированных крупных трат.

Несмотря на то, что большая часть респондентов пока не подводила итоги своего финансового 2022 года, все опрошенные согласились ответить на вопрос о наличии у них сбережений на момент проведения опроса. С накоплениями завершают 2022 год свыше половины опрошенных (57%). Еще 18% планируют начать откладывать деньги в 2023 году.

Опрос показал, что культура финансовой грамотности и финансового планирования остается зоной роста для многих жителей Пермского края. Например, в преддверии начала года четкие финансовые цели ставят перед собой меньше половины респондентов, и лишь каждый четвертый планирует свой семейный бюджет на год.

«Новый год — самое время подвести итоги года и заняться планированием, в том числе финансовым. Это позволит создать крепкий фундамент благополучия. Хорошо продуманный финансовый план поможет понять, как эффективнее достичь ваших целей, использовать возможности дополнительного дохода и льгот, а какие траты, наоборот, можно сократить» — отмечает заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

* Опрос проведен с 1 по 17 декабря. В нем приняли участие 1504 респондента старше 18 лет из всех федеральных округов. 53% участников опроса — женщины, 47% — мужчины.