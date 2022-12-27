В Перми открыли новый корпус старейшей гимназии №17

Фото: предоставлено правительством Пермского края.

27 декабря состоялось техническое открытие нового корпуса старейшей пермской гимназии №17, основанной в 1901 году. Уже в следующей четверти здесь планируют проводить уроки – сразу после лицензирования. За парты в новом здании сядут ученики с 5 по 11 классы – около 630 ребят. А начальная школа продолжит учебу в существующем здании, капитальный ремонт которого завершили в 2012 году. Кстати, оба корпуса соединили теплым переходом, что расположен на уровне второго этажа.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, новый учебный корпус гимназии – один из 23 приоритетных объектов сферы образования программы «Пермь-300», его строительство проходило при поддержке нацпроекта «Образование». Уточним, аудитории нового корпуса оснащены современной техникой. Кабинеты по физике, химии и биологии оборудованы цифровыми лабораториями, есть инженерный инновационный РОББО-класс, кабинеты математики и информатики, а также центры прототипирования. Закуплены летательная робототехника, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением для кабинета технологии. Это позволит ребятам в том числе заниматься любимыми предметами за рамками образовательной программы.

Также здесь есть актовый зал на 150 мест, конференц-зал и библиотека с зоной коворкинга. Оборудованы два спортивных многофункциональных зала с тренажерами, будо-матами и скалодромом. А на территории обустроена спортплощадка.

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