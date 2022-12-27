В Ленинском районе Перми возобновят строительство многопрофильной поликлиники

Новую поликлинику обещают достроить весной 2023 года.

В ближайшее время в Перми разморозят строительство поликлиники на Ленина, 16. В августе строительная компания «Спецстрой» сорвала сроки сдачи долгожданного медучреждения. Напомним, местные жители ждут ее с 2017 года. Стройку заморозили, а в это время власти искали нового подрядчика.

- После расторжения контракта с прошлым подрядчиком, определен новый - контракт на строительство медицинского учреждения заключен с ООО СЗ «Дом59», - сообщили «Комсомолке» в региональном минстрое. - Завершить строительные работы необходимо до конца марта 2023 года. В сжатые сроки новому подрядчику предстоит провести чистовую отделку в здании и завершить монтаж инженерных сетей, а также установить три рентгена и немонтируемое медоборудование и мебель.

Напомним, в августе минстрой расторг контракт с прежним подрядчиком из-за невыполнения обязательств. Тогда работы были завершены на 80%. Готовилось к поставке на объект медицинское оборудование и мебель. За те работы, которые уже были выполнены, компания получила 418,9 миллиона из 523 миллионов рублей. На сегодня в поликлинике уже установлена сантехника, проведены коммуникации для подключения осветительных приборов. Частично выполнена установка лифтов, установлено монтируемое медицинское оборудование – маммограф и флюорограф.

- После сдачи медучреждения в эксплуатацию, до начала приема пациентов, нужно будет провести лицензирование – и сегодня стоит задача сделать это в максимально короткие сроки, - уточнили в министрое. - Этим занимается Роспотребнадзор и краевой минздрав.

Уточним, ООО «Дом.59» работает в Пермском крае с 2020 года. Компания уже построила пять домов в ЖК «Любимов» в Березниках общей жилой площадью порядка 36,3 тыс. кв. м, а также благоустроила 15 общественных пространств в краевой столице. Сейчас «Дом.59» продолжает строительство двух домов в Березниках и благоустройство еще пяти объектов в Перми.

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