В Перми за хищение 500 миллионов перед судом предстанет владелец ГК «Витус»

Часть денег подсудимый внес в уставной капитал коммерческого банка в Москве, в котором числился одним из владельцев. Фото: Даниил ОПАРИН

Еще одно громкое преступление раскрыто. Так, следователи отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца группы инвестиционных компаний. Мужчину обвиняют в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе краевого Главка, из материалов дела следует, что обвиняемый в 2016 году приобрел группу компаний, которые занимались ценными бумагами, в том числе привлекали их и денежные средства в заем от граждан. В нее входили ООО "ИК Витус", ООО "Витус-Инвестиции" и ООО "Витус-Профит" ("Профит Плюс").

В дальнейшем подсудимый обманным путем и на основе полнейшего доверия со стороны гендиректора ООО, входящего в состав компаний, получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и наличкой на сумму в размере 504 млн рублей. Дав обещание вернуть активы в установленные договорами сроки, он не сдержал его.

В Главке уточнили, что похищенные активы были сформированы из средств, внесенных в группу компаний по договорам займов 323 жителями Пермского края и других регионов России – все они признаны потерпевшими. Из-за того, что активы были похищены, Общество не смогло вернуть акции заемщикам и попало под банкротство.

Тем временем подсудимый пустил полученные деньги в расход: часть из них внес в уставной капитал коммерческого банка в Москве, в котором числился одним из владельцев, закрыл долговые обязательства перед кредиторами, остальное потратил на личные нужды.

Следователи следственной части ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю провели большую работу в рамках следственных и процессуальных действий на территории Перми, Калининграда, Москвы и Московской области. В результате собрали неопровержимые доказательства противоправной деятельности обвиняемого. Так, установили недвижимое имущество на сумму около 70 млн рублей, а также ценные бумаги, на которые наложен арест на сумму более 500 млн рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде денежного залога. Судить бывшего владельца ГК «Витус» будут в Ленинском районном суде.

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