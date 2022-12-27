За сутки коронавирусом заразились 150 жителей Пермского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки зафиксировано 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 57 человек в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство новых заболевших — это жители Перми и Краснокамского городского округа. Также за сутки количество выздоровевших составило 236 человек, а умерших — 3. Еще 35 пациентов госпитализировали с подтвержденным диагнозом.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 454 292 жителя, умерли — 9 168 человек.

Отметим, что в Перми перестал работать единственный мобильный пункт вакцинации, который был расположен в ТРК «Семья».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65