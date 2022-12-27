На 419 рублей увеличат прожиточный минимум в Пермском крае в 2023 году

Прожиточный минимум подрос на 419 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае установили новую величину прожиточного минимума. Так, в 2023 году его средний размер будет равен 13 225 рублям. Как сообщает «Рифей-Пермь», для работающего населения он составит 14 415 рублей, для тех, кто вышел на заслуженный отдых - 11 374 рублей, а для подрастающего поколения - 13 146 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Пермского края.

Напомним, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пермском крае в 2021 году составляла 10 884 рубля, с 1 января по 31 мая 2022-го - 11 642 рубля, а с 1 июня по 31 декабря – 12 806 рублей. Итого прирост на 1 января 2023 года составил 419 рублей.

Отметим, что данные величина прожиточного минимума учитывается при начислении пособий и других мер социальной поддержки.

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