Больше двух недель на пермской телебашне будут показывать световое шоу

Фото: предоставлено Пермским филиалом РТРС.

Праздник к нам приходит! С 28 декабря пермская телебашня засверкает световыми переливами. 250 прожекторов архитектурной подсветки украсят вышку на улице Крупской световыми фейерверками и конфетти. Так ярко Пермский филиал РТРС решил поздравить в этом году жителей и гостей города с Новым годом и Рождеством.

- Наша работа - обеспечивать стабильную и качественную трансляцию телерадиопрограмм 24 часа в сутки 365 дней в году, - рассказал директор Пермского КРТПЦ Игорь Терещенко. - Надеюсь, что вместе с любимыми фильмами и телешоу праздничная подсветка телебашни будет также создавать новогоднее настроение.

Уточним, в ночь на 1 и 7 января телебашня будет сиять с 6 вечера до 5 часов утра, а в ночь на 13 января – до 1.30. В предпраздничные дни, с 28 по 30 декабря, а также с 1 по 8 января световым шоу можно полюбоваться с 18.00 до 00.00.

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