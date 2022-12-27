На набережной началось строительство премиального дома MARIINSKY

Пермь – особенный город. Здесь индустриальная мощь тесно сплетается с богатыми культурными традициями. Именно здесь, на берегах Камы, рождаются шедевры мирового русского балета. И здесь строится приватный дом на набережной MARIINSKY.

MARIINSKY одновременно и классичен, и современен. Как пермский балет. Несет в себе сочетание несочетаемого: как лед и пламень, как сталь и вода. Этот дом обладает легкостью, стойкостью и характером, без которых просто немыслим успех в балете.

Строительство камерного дома началось на Окулова, 28. Жить на втором уровне набережной – особенная привилегия. Это место, куда приезжают погулять люди из разных уголков города. Они едут сюда насладиться красивым видом. А для жителей дома MARIINSKY путь до главных городских достопримечательностей: набережной и эспланады займет всего 7 минут пешком. 24 гектара зеленых прогулочных зон – у ваших ног.

Это место в центре Перми активно преображается сегодня. Здесь выполняется благоустройство сада им. Гоголя, строятся дорогие отели, спортивный комплекс «Энергия». В доме MARIINSKY всего 35 квартир. Камерность – это основа для создания здесь особой атмосферы, где все жильцы знают друг друга.

В Мариинском есть все для отдыха и восстановления. Атмосфера легкости ощущается сразу за калиткой дома. Здесь начинается ADAGIO-двор. Три уютные зоны отдыха для непринужденных бесед и релакса. Приватный ADAGIO-двор с безупречным ландшафтным дизайном расположен на закрытой территории дома. Украшением двора станет роскошная композиция с флористическим фонтаном. На высоте 22 метров над уровнем земли расположена river-view терраса. Вечером, уложив детей спать, приятно провести время на террасе, насладиться видом красавицы Камы или устроиться с друзьями в беседке и обсудить планы на выходные.

Когда погода на улице не очень, можно отдохнуть и пообщаться в роскошной парадной. За стойкой ресепшн жителей Мариинского встретит консьерж. Ему можно доверить небольшие поручения: он поможет организовать клининг в квартире или встретит курьера с продуктами.

Студий в Мариинском нет, все варианты квартир – просторные. Даже самая компактная резиденция занимает площадь 49 квадратных метров, ограничения по максимальному размеру квартиры нет, можно приобрести даже целый этаж – порядка 500 метров.

Если вы заинтересовались покупкой квартиры в доме на набережной Mariinsky – просто перейдите на сайт или позвоните эксперту по дому +7(342)214-111.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик «Окулова 28». Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Агент по продажам ООО «Эстейт Плюс»