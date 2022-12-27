Установлен прожиточный минимум в Пермском крае на 2023 год

Фото: Виктор Гусейнов

В Пермском крае установили величину прожиточного минимума на следующий год. Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 21 декабря.

Согласно документу, в 2023 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 13 225 рублей, для трудоспособных граждан — 14 415, для пенсионеров — 11 347 и для детей — 13 146.

Для сравнения, во второй половине этого года с 1 июня по 31 декабря показатели оказались следующими: средний прожиточный минимум — 12 806 рублей, для трудоспособных — 13 959, для пенсионеров — 11 013 и для детей — 12 726.

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