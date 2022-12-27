В Прикамье в этот осенний призыв срочников было меньше, чем обычно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье стало меньше срочников. Об этом рассказал военный комиссар Пермского края Александр Коковин во время прямого эфира на ГТРК-Пермь. По его словам, план по осеннему призыву составил чуть более 3 тысяч человек, а это меньше, чем осенью прошлого года.

Александр Коковин отметил, что срочников стало меньше, потому что выросло число добровольцев, желающих служить по контракту. В этом году начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября, поскольку 21 сентября была объявлена мобилизация.

Как пояснил Александр Коковин, срочников не забирают в зону проведения специальной военной операции. Их отправляют в учебные подразделения, а затем распределяют по воинским частям страны.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65