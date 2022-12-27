В Пермском крае пожарные вынесли пенсионера из горящей квартиры

Фото: Архив "КП"

В Чернушке вечером 26 декабря произошел пожар в пятиэтажке по улице Ленина. Загорелась квартира на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 18:06. Потушить пожар удалось к 18:14. Огонь распространился на площади 1 метр квадратный. В тушении принимали участие 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожарные смогли спасти пожилого мужчину. При помощи специального устройства его вынесли из горящей квартиры, а затем передали работникам «скорой». При пожаре есть пострадавший, погибших нет. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать требования безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».

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