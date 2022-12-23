Театр «У Моста» подвел итоги 2022 года

Каждая премьера была событием!

1. Фантасмагория «КАРАМАЗОВЫ» Ф. Достоевского, стала настоящим открытием не только для поклонников творчества писателя, но и для театралов. На международном фестивале «Мелиховская весна» члены жюри подчеркнули самобытность постановки и развитие традиций русского психологического театра.

2. Мировая премьера пьесы А. Червинского и М. Мишина «Лягушки в шампанском» стала настоящим хитом театра! Авторы хотели, чтобы пьесу поставили именно в театре «У Моста».

3. Состоялась долгожданная премьера «Ирландский герой – гордость Запада» Джона Синга. Это первое обращение к главному классику ирландской драматургии. Спектакль стал лауреатом ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА «Золотой Трезини-2022».

4. В конце ноября прошли премьерные показы «Леса» А. Островского, вызвав большое количество восторженных отзывов. Да это именно Островский, в классическом воплощении!!!

5. 22 и 23 декабря премьера «Полёт над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.

6. С 28 декабря по 8 января в театре «У Моста» уникальный проект Рождественские встречи, в рамках которого ещё одна масштабная премьера – страшная сказка для взрослых «Рождественская история» Чарльза Диккенса.

7. Оригинальной премьерой этого сезона стала постановка Аллы Чепиноги (Москва) – музыкальный спектакль фолк-фэнтези «Духи хранители» по сказам Павла Бажова. Это уже пятая совместна работа театра и московского режиссёра.

В 2022 году «У Моста» принял участие в 8 российских и международных фестивалях, где получил 4 ГРАН-ПРИ и 20 Лауреатских дипломов!

ГРАН-ПРИ:

- За спектакль «Энергичные люди» по В. Шукшину – международный фестиваль «Золотая провинция» (Пенза-Кузнецк);

- За спектакль «Юнона и Авось» (ГРАН-ПРИ – Премия им А.П. Свободина «За яркое раскрытие средствами театра исторического события») – Международный фестиваль «Голоса истории» (Вологда);

- За спектакль «Мачеха Саманишвили» – Международный фестиваль «Арктическая сцена» (Мурманск). Также театр получил Диплом «Сердце зрителя» – это ГРАН-ПРИ от альтернативного жюри фестиваля.

С всероссийского фестиваля «Русская комедия» (Ростов-на-Дону), где показали комедию «Мачеха Саманишвили», театр привёз 9 Лауреатских дипломов. Это стало абсолютным рекордом театра.

Важным событием было участие театра «У Моста» в фестивале «Биеннале театрального искусства». Представили «Мещан» М. Горького. Участие в этом масштабном и престижном театральном форуме – большая честь. Попасть в конкурсную программу фестиваля очень сложно, большая часть афиши – столичные спектакли мэтров российской режиссуры. Театр «У Моста» участвовал в Биеннале в третий раз! Критики отметили высокий уровень постановки, сыгранность и слитность актёрского ансамбля, гармоничное многоголосие и особую магическую атмосферу, что делает спектакль настоящим событием в интерпретациях пьес М. Горького.

С 1 по 7 октября театр «У Моста» провёл Пятый юбилейный фестиваль Мартина МакДонаха. Гостями фестиваля стали театры из России, Беларуси и Казахстана. Во время фестиваля произошло знаковое событие: заключение договора международного сотрудничества между театром «У Моста» и Республиканским театром белорусской драматургии (Минск). В рамках этого соглашения «У Моста» в декабре этого года побывал в Минске с гастролями – «Калека с Инишмана» М. МакДонаха и «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» Н. Гоголя.

Сергей Федотов поставил в Минском театре«Игроки» Н. Гоголя. Премьера состоялась 17 декабря.

В этом году «У Моста» вновь посетил с гастролями Санкт-Петербург и трижды побывал в Москве. Уже в феврале 2023 года «У Моста» вновь едет в Москву, где в Театральном центре «На Страстном» по просьбам москвичей покажет спектакли «Зверь», «Ирландский герой – гордость Запада» и «Идиот».

В январе театр «У Моста» ждут в Екатеринбурге со спектаклями «Мандат», «Макбет» и «Ирландский герой – гордость Запада». А в марте – в Челябинске на фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» со спектаклем «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория».

Студенты 3 курса Сергея Федотова за год выпустили 3 курсовых спектакля и всего сыграли 16 спектаклей.

Новый 2023 год обещает быть таким же насыщенным и ярким, театр «У Моста» никогда не устаёт удивлять, поражать и восхищать своих зрителей.