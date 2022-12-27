В чемпионате ВХЛ «Молот» обыграл «Сокол» из Красноярска

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

Очень напряженным получился очередной матч чемпионата ВХЛ для пермского «Молота» на своем льду. По ходу встречи пермяки добились преимущества в счете до четырех шайб, но гости из Красноярска сумели сохранить интригу в матче до финальной сирены.

После поединка в Перми главный тренер красноярского «Сокола» Павел Десятков посетовал, что его подопечные научились отыгрываться со счета 0:3, а вот с 0:4 – пока нет.

Действительно, к 23-й минуте встречи «Молот» вел с разницей в четыре шайбы. Казалось, пермяки уверенно доведут ее до победы. С таким развитием событий совершенно не были согласны сибиряки, которые за 30 секунд до финальной сирены уже проигрывали всего одну шайбу. На большее у них просто не хватило времени.

«Молот» одержал победу со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) и сумел взлететь в турнирной таблице на небывалое для себя в это сезоне 14-е место. «Сокол» же остался на ранее завоеванной пятой позиции.

В составе победителей в этой встрече отличились - Шубин, Манин (в большинстве), Пархоменко (в большинстве) и Зенчиков (в большинстве), у проигравшей стороны – Кожухов (дважды) и Цыбин.

Главный тренер «Молота» Сергей Бердников отметил волевые качества соперника, «Сокол» - команда с характером.

«В прошлом матче они обыграли «Ижсталь», добыли два очка, в точно такой же по сценарию игре. Команда проигрывала 0:3, затем за счет командных действий перехватила инициативу. Хорошо, что сегодня мы выстояли в меньшинстве», - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник пермяков.

До конца 2022 года в регулярном чемпионате ВХЛ пермякам осталось провести всего один матч: 28 декабря в Пермь приедет ангарский «Ермак». Увы, для еще одной команды из Сибири нынешний сезон складывается очень неудачно – некогда крепкий середняк замыкает турнирную таблицу розыгрыша.

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