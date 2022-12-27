В ходе специальной военной операции погиб 31-летний житель Соликамска

Фото: ВКонтакте/Типичный Соликамск

В ходе специальной военной операции погиб 31-летний уроженец Соликамска Иван Белокриницкий. Информация об этом появилась в соцсетях. В городской администрации ее подтвердили.

Прощание с бойцом состоится 27 декабря с 10:00 до 12:00 в Соликамском Красносельском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Ранее мы рассказывали о 22-летнем пермяке Данииле Калугине, который вернулся домой из украинского плена, где его держали три месяца. Ему предстоит сложная операция и реабилитация.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65