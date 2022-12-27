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НовостиОбщество27 декабря 2022 3:57

Новым директором Пермского цирка назначена Ксения Россихина

Ранее она работала в доме народного творчества «Губерния»
Лела Минадзе
Фото: соцсети Ксении Россихиной

Фото: соцсети Ксении Россихиной

Исполняющей обязанности директора Пермского цирка назначена Ксения Россихина. Как сообщает Business class, информация об этом размещена на официальном сайте цирка.

В своих соцсетях Ксения Россихина также рассказала о назначении руководителем цирка. Пост был опубликован 24 декабря. Ранее Ксения Россихина работала заместителем гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности.

Напомним, что с 2011 по 2014 год Пермским цирком руководил Сергей Парамонов, а с 2015 по 2021 — Мария Сумишевская. Кроме того, в начале октября этого года директором был назначен экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский, однако уже в ноябре он уволился с этой должности.

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