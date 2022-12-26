В Перми гаишники помогли встретиться бабушке с внуком

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ГУ МВД России по Пермскому краю со словами благодарности обратилась жительница Индустриального района Перми. Она просила отметить старших инспекторов дорожно-патрульной службы полка ДПС УМВД России по г. Перми старших лейтенантов полиции Игоря Котомина и Дмитрия Трошина.

Со слов женщины, она с 8-летним внуком ждали автобус. Мальчик по ошибке сел в маршрутку другого направления, а бабуля осталась на улице. Он, поняв, что ошибся, через одну остановку вышел и пошел пешком обратно. Тем временем бабушка села в трамвай, чтобы догнать внука. Вот тут-то их дороги и разошлись.

Мальчик, оставшись один, не растерялся. Он попросил помощи у наряда ДПС. Игорь Котомин и Дмитрий Трошин посадили ребенка в патрульную машину и повезли домой, где вскоре передали в руки заплаканной бабушке. Та долго и искренне благодарила госавтоинспекторов за их неравнодушное отношение к чужой проблеме.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru