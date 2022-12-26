Пермяка осудили за кражу 10 пролетов забора с Северной дамбы

Одному из воров дали год и четыре месяца в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два пермяка начали спиливать чугунное ограждение на Северной дамбе еще в декабре 2021 год. К концу апреля они успели унести свыше 60 секций. Ущерб, причиненный муниципальному учреждению «Пермблагоустройство», составил более 59 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что над одним из мужчин состоялся суд. За кражу чугунный ограждений ему придется провести в колонии строгого режима один год и четыре месяца. Отметим, вор уже был ранее судим.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся, но ущерб не возместил. Приговор в законную силу еще не вступил.

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