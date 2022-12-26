В новогодние каникулы расписание пермских электричек изменится

В новогодние праздники электрички будут ходить по-другому расписанию. Фото: Роман ЗЛОБИН

С 30 декабря по 9 января электрички, курсирующие по Пермскому краю, переходят на праздничный график работы. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Пермскую пригородную компанию.

Так, №6009 «Пермь-2 – Верещагино» с 31 декабря по 7 января будет ходить ежедневно, а 9 января - с понедельника по четвергам и по субботам;

- №6191 «Кукуштан – Пермь-2» и №6935/6932 «Чусовская – Рассоленко (рзд) – Чусовская» отменят рейсы с 31 декабря по 8 января, вновь начнут работу по рабочим дням только с 9 января;

- №6193 «Кунгур – Верещагино» и №7194 «Пермь-2 – Кунгур» не будут курсировать 1 и 6 января, но будут работать 30 декабря, 8 января, а, начиная с 13 января, по пятницам и воскресеньям;

- №6945/6942 «Чусовская – Кын – Чусовская» будут ходить с 31 декабря по 8 января, а с 14 января - только по выходным дням;

- №7128/7127 «Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2» будут отдыхать 31 декабря и 1 января, работать - со 2 по 8 января ежедневно, а с 14 января начнут возить пассажиров только по субботам и воскресеньям;

- №7181 «Теплая Гора – Чусовская» не будет курсировать 2 и 7 января; но пермяки смогут на ней доехать 31 декабря и 9 января, а, начиная с 14 января, по субботам и понедельникам;

- № 7182 «Чусовская – Теплая Гора» не будет ездить 1 и 6 января; а 30 декабря, 8 января и далее, начиная с 13 января, будет работать по пятницам и воскресеньям;

- № 7183 «Пашия – Чусовская» будет курсировать с 1 по 8 января ежедневно, а начиная с 10 января - со вторника по пятницу и по воскресеньям;

- №7184 «Чусовская – Пашия» будет возить пассажиров с 31 декабря по 7 января ежедневно, а с 9 января - с понедельника по четверг и по субботам.

Более подробно с расписанием пригородных электричек на новогодние дни можно ознакомиться на сайте Пермской пригородной компании.

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