В Перми экс-главу НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова вновь отправили за решетку

Петра Пьянкова снова отправили за решетку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ленинский суд Перми признал бывшего гендиректора АО «Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Стратегия» Петра Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения в размере 1,7 млн рублей. И приговорил бизнесмена к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» признана потерпевшей. Ее гражданский иск на 1,7 млн руб. удовлетворен.

Накануне второго приговора Петр Пьянков отметил свое 56-летие, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в октябре 2015 года Пьянков вывел вышеуказанную сумму со счетов организации. И, как сообщает Вusiness class со ссылкой на краевую прокуратуру, передал безвозмездно ценные бумаги фонда в пользу подконтрольного ему общества, фиктивно сформировав долг в связи с якобы расторжением договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а впоследствии оплатил его за счет денег фонда.

Уточним, в 2018 году Петр Пьянков уже был судим за хищение 220 млн рублей фонда. Тогда его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. В мае 2021-го Березниковский городской суд изменил экс-бизнесмену вид наказания. Остаток срока Пьянков отбывал не в колонии-поселении, а у себя дома, в Перми.

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