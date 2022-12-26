Реконструкция вокзала Пермь-2 может начаться в июне

Оба вокзала будут соединены крытым переходом.

На встрече с руководителями СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также рассказал, когда начнется реконструкция железнодорожного вокзала. Это событие запланировано на июнь 2023 года. Тогда же планируют «заложить первый камень».

На сегодня, по словам Махонина, проектно-сметная документация готова для прохождения госэкспертизы – деньги на проектирование объекта есть.

- Есть одобрение руководителя РЖД, одобрение правительства и министра транспорта. В общем, у нас есть все протокольные поручения для того, чтобы 12 июня заложить первый камень реконструкции нашего железнодорожного вокзала, – рассказал губернатор.

Он также уточнил, что реконструкция вокзала Пермь-2 станет самой крупной инвестицией РЖД в пассажирскую инфраструктуру.

Напомним, на обновленном железнодорожном вокзале Перми-2 установят высокие посадочные платформы. При этом для пересадки на общественный транспорт больше не нужно будет выходить на улицу.

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