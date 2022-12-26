Дмитрий Махонин решил не назначать премьер-министра правительства Пермского края

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

26 декабря на встрече с руководителями пермских СМИ глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что не будет назначать премьер-министра регионального правительства. К кадровому вопросу он намерен вернуться после празднования 300-летия Перми.

- Вопрос с назначением может привести к замедлению процесса подготовки к празднованию юбилея Перми. А сейчас медлить нельзя - надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты, - заявил губернатор.

Напомним, Дмитрий Махонин совмещает две должности – губернатора и председателя правительства. Хотя еще в августе он не исключал возможности передать функционал премьер-министра другому человеку. В числе кандидатур рассматривались и.о. главы администрации губернатора Александр Смертин и вице-премьер Александр Борисов.

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