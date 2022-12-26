«ЭнергосбыТ Плюс» отключает юрлиц-неплательщиков от тепла и горячей воды

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Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» приступают к ограничению услуги отопления для юридических лиц, которые задолжали за тепло и горячую воду. Для того, чтобы восстановить подачу коммунального ресурса, необходимо будет не только погасить долг, но и возместить затраты на отключение и повторное подключение.

В настоящее время в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском и Лысьве уже проходят мероприятия по ограничению поставки горячей воды. Более 50 организаций лишились возможности пользоваться этим коммунальным ресурсом. Согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев, клиент может быть ограничен. Уведомления о предстоящем отключении горячего водоснабжения направлены всем собственникам встроенных помещений.

Ограничение на услугу ГВС накладывается в виде блокировки, либо опломбировки, которая препятствует использованию водоразбора. Нарушение опломбировки является административным правонарушением. В случае, если ограничение коснется услуги теплоснабжения, оно может быть реализовано с использованием специальной техники и демонтажом сети. Стоимость возобновления оказания услуги в этом случае значительно возрастает.

«Безответственные руководители организаций вынуждают нас идти на крайние меры, предусмотренные законом. Но это самый эффективный метод диалога с теми, кто считает допустимым экономить на коммунальных услугах. Все средства, вырученные в ходе мероприятий по взысканию, мы направляем на модернизацию оборудования, повышение качества наших услуг», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.