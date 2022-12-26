Жители Перми рассказали о своих новогодних обещаниях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Жители Перми в 2023 году обещают накрыть достойный новогодний стол, найти новую работу и перейти на здоровое питание. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.

Второй год подряд список наиболее популярных целей у россиян возглавляет желание найти достойную работу. Его озвучили 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. А в Перми этот вариант занял второе место: 19% ответили положительно.

На первом месте у пермяков — стремление хорошо отпраздновать Новый год (21% в этом году против 19% годом ранее). На третьем— намерение правильно питаться: об этом, как и в прошлом году, заявили 15% респондентов.

В 2023 году 13% пермяков ставят цель купить автомобиль, 11% — квартиру или дом, 10% — начать посещать спортзал, а 8% научиться инвестировать.

За год больше пермяков решили начать копить и учиться управлять бюджетом (с 4% до 7%), посещать салоны красоты (с 4% до 6%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%), а также отправиться в новогоднее путешествие (с 1% до 3%).

В топ новогодних обещаний у респондентов из Перми также вошли намерение получить второе высшее образование или повысить квалификацию (5%), родить ребёнка (4%), открыть собственный бизнес (3%).

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.