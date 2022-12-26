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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:32

До 15 мая оставили в СИЗО бывшего главного пристава Пермского края

Игорь Кожевников подозревается в 40 эпизодах преступлений
Екатерина Яганова
Игоря Кожевникова оставили под арестом до мая 2023 года.

Игоря Кожевникова оставили под арестом до мая 2023 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 декабря Пермский районный суд на 4 месяца продлил срок содержания под стражей для бывшего главного пристава Игоря Кожевникова. По ходатайству гособвинения он останется в СИЗО до 15 мая следующего года. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на суд.

Напомним, бывшего главу краевого УФСС обвиняют в совершении 40 преступлений: получении 38 взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Согласно материалам дела, с февраля 2017-го по август 2018-го Кожевников в составе организованной группы участвовал в обналичивании денег через лицевой счет отдела ФССП. Всего преступная группа обналичила 222 миллиона рублей.

Также экс-руководитель краевого УФСС с 2017 года по 2018-й совместно с другим должностным лицом из вышеуказанного ведомства получил взяток на сумму свыше 15 млн рублей.

После неоднократного нарушения обвиняемым запрета на определенные действия 15 ноября Пермский районный суд отправил Кожевникова под арест.

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