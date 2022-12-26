В Перми перенесли открытие главного ледового городка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открытие главного в Перми ледового городка, который появится на эспланаде, перенесли с 28 на 30 декабря. Об этом мэр города Алексей Демкин сообщил в своих соцсетях. Причиной стало потепление. Напомним, что в минувшие выходные пришла оттепель до +2 градусов, а снег сменился дождем.

«Ледовые объекты практически готовы и сейчас проходят приемку. Пару дней нужно на художественное оформление композиций», — отметил глава города.

Тематикой ледового городка станет 300-летие краевой столицы. Горки и ледовые объекты будут посвящены истории Перми, а также историческим личностям. Кроме того, ледовые городки появятся во всех районах города.

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