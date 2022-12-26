Объем новых вкладов в Пермском крае, открытых в течении 11 месяцев 2022 года, составил более 273 млрд

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За 11 месяцев 2022 года объем новых вкладов по всем регионам Волго-Вятского банка Сбербанка* составил около 1,5 трлн рублей. Более половины всех заявок жители Приволжья оформили онлайн.

В Прикамье новых вкладов открыто на сумму более 273 млрд. Наибольший объем вкладов в регионе приходится на категорию населения в возрасте от 22 до 59 лет – 86 % от всего объема. По всему Волго-Вятскому банку объем вкладов по возрастным категориям распределяется следующим образом: от 22 до 59 лет - 44% от общего объема, от 55 до 69 лет - 33%, от 70 лет – 22%.Самым популярным сроком размещения стал период от 3 до 6 месяцев – он составляет 57% от всех открытых с января по ноябрь 2022 года вкладов. Жители Пермского края также предпочитают размещать свой доход в банке на срок от 3 до 6 месяцев – 57% всех заявок, от 6 месяцев до 1 года – 17%, от 1 до 3 месяцев – 13%.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В этом году команда Сбера проделала колоссальную работу, чтобы даже в условиях экономической турбулентности у клиентов банка сохранялся доступ к самым выгодным предложениям по депозитам. Нам важно не только обеспечивать сохранность капитала населения, но и преумножать его. Например, в преддверии Нового Года Сбер запустил промовклад для тех, кто получает зарплату на карту банка. Он отличается от стандартных условий более низкой суммой открытия, доступным коротким сроком вклада, а также повышенными ставками»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.