Сотрудники филиала «ПМУ» собрали новогодние подарки для нуждающихся детей

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми пятый год подряд поддерживает благотворительную акцию по сбору подарков «Поезд Деда Мороза — детям». Ее в преддверии Нового года проводит Пермский краевой фонд социальной поддержки населения.

В этом году на предприятии по традиции был организован сбор подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники приносили в специальный пункт сбора сладости, игрушки, книги и настольные игры.

Под Новый год — 23 декабря — все собранные подарки были переданы в фонд. Оттуда они отправятся в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок» Юсьвинского района. Туда приезжают на реабилитацию из Коми-Пермяцкого округа и других территорий края.

Галина Балдуева, инженер-технолог цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Мы собирали подарки всем цехом. Коллеги всегда активно откликаются на такие благотворительные акции. Каждый сдает столько денег, сколько считает нужным, а потом мы дружно закупаем подарки для детей. Новый год — это самый лучший момент для того, чтобы сотворить чудо. Надеюсь, что наши игры и сладости подарят новогоднее настроение детям, которые проходят реабилитацию в центре. Очень рассчитываем, что это поможет им в процессе адаптации.