В пермском ЗАГСе произошло редкое событие

Фото: ЗАГС Индустриального района Перми.

В ЗАГСе Индустриального района Перми 26 декабря произошло редкое событие. Там зарегистрировано рождение сразу двух двоен.

В семьях Шемякиных Валентина Валентиновича и Натальи Федоровны родились двое мальчиков - Платон и Лев.

В семье Пономаревых Алексея Владимировича и Екатерины Валерьевны тоже родились два мальчика - Владимир и Кирилл.

Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей с рождение сразу двоих малышей — это и двойная радость.

Фото: ЗАГС Индустриального района Перми.

Напомним, в октябре мы писали про семью Эмиля и Алины Апкиных, у них родилась тройня – два мальчика и девочка.

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