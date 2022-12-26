В пермском ЗАГСе произошло редкое событие

Фото: ЗАГС Индустриального района Перми.
В ЗАГСе Индустриального района Перми 26 декабря произошло редкое событие. Там зарегистрировано рождение сразу двух двоен.
В семьях Шемякиных Валентина Валентиновича и Натальи Федоровны родились двое мальчиков - Платон и Лев.
В семье Пономаревых Алексея Владимировича и Екатерины Валерьевны тоже родились два мальчика - Владимир и Кирилл.
Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей с рождение сразу двоих малышей — это и двойная радость.
Фото: ЗАГС Индустриального района Перми.
Напомним, в октябре мы писали про семью Эмиля и Алины Апкиных, у них родилась тройня – два мальчика и девочка.
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