В Перми в бывшем клубе ГУВД сделают многофункциональное пространство

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Глава региона Дмитрий Махонин рассказал в своем телеграм-канале о том, как обновляют знаковые места города. Так, в одном из исторических зданий, что расположены на ул. Сибирской, будет открыто многофункциональное пространство. Речь идет «Доме Благородного собрания». В свое время он был создан для культурного отдыха представителей высшего пермского общества. Гимназист Сергей Дягилев устраивал здесь концерты, писатель Антон Павлович Чехов останавливался в клубной гостинице. Сегодня краевые власти хотят открыть это место для всех жителей города. Работы в здании уже ведутся.

- Начали с облика здания: будет восстановлен исторический фасад и колонны, уже заменена кровля. В теплое время года строители приступят к финишной покраске стен, - рассказал губернатор.

По поводу внутренней отделки отметил, что здесь будет еще более масштабная работа. Разрабатывается концепция наполнения, которая должна предусмотреть многофункциональное использование пространства: под ЗАГС, проведение торжеств, приемов, концертов и многого другого.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Напомним, здание Благородного собрания является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1832–1837 годах. Весной 2022 года его передали в краевую собственность, что позволило ускорить реконструкцию. В советские годы здесь располагался клуб ГУВД.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

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