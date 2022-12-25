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НовостиОбщество25 декабря 2022 10:54

Как пермякам спланировать новогодние каникулы, чтобы они прошли активно

Рекомендации дает главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края
Алена ОВЧИННИКОВА
Если вы метеочувствительны, то даже при легком недомогании каток посещать не стоит.

Если вы метеочувствительны, то даже при легком недомогании каток посещать не стоит.

Фото: Олег Укладов

Как провести предстоящие новогодние каникулы с пользой и сохранить здоровье, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

- Самое главное уже сейчас начинать составлять себе график двигательной активности на предстоящие каникулы, - рекомендует Наталья Александровна. - Продумайте возможность совершить поездки, встретиться с родными и друзьями, погулять в парке, покататься на лыжах в лесу, съездить на дачу. Или реализуйте свою давнюю мечту: запишитесь на мастер-класс, к примеру, по живописи, встречу с давними друзьями, посетите театр, сходите на спа. Если вы здоровы, то включите в свой праздничный отдых русскую баню.

Уже сейчас можете начинать свое утро с зарядки. Для здоровья важно, чтобы застолья были у вас не каждый день, а только 31 декабря, 1 и 7 января. К тому же, если у вас будет необходимость сесть за руль, то не стоит употреблять алкоголь за сутки до выезда.

- Не злоупотребляйте алкоголем и в новогоднюю ночь: нужно чтобы между употреблением спиртного был перерыв, поэтому продумайте активные мероприятия, которые пройдут у вас праздничную ночь. Пусть это будет прогулка на свежем воздухе, а дома можно поиграть в игры или устроить веселые соревнования.

Если одним из занятий в каникулы станет поход на каток, то отправляйтесь туда только в трезвом виде. Также при перепадах погоды у человека часто могут наблюдаться перепады давления. Если вы метеочувствительны, то при недомогании или легком головокружении каток посещать не стоит, это может грозить получением травмы.