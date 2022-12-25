Как пермякам спланировать новогодние каникулы, чтобы они прошли активно

Если вы метеочувствительны, то даже при легком недомогании каток посещать не стоит. Фото: Олег Укладов

Как провести предстоящие новогодние каникулы с пользой и сохранить здоровье, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

- Самое главное уже сейчас начинать составлять себе график двигательной активности на предстоящие каникулы, - рекомендует Наталья Александровна. - Продумайте возможность совершить поездки, встретиться с родными и друзьями, погулять в парке, покататься на лыжах в лесу, съездить на дачу. Или реализуйте свою давнюю мечту: запишитесь на мастер-класс, к примеру, по живописи, встречу с давними друзьями, посетите театр, сходите на спа. Если вы здоровы, то включите в свой праздничный отдых русскую баню.

Уже сейчас можете начинать свое утро с зарядки. Для здоровья важно, чтобы застолья были у вас не каждый день, а только 31 декабря, 1 и 7 января. К тому же, если у вас будет необходимость сесть за руль, то не стоит употреблять алкоголь за сутки до выезда.

- Не злоупотребляйте алкоголем и в новогоднюю ночь: нужно чтобы между употреблением спиртного был перерыв, поэтому продумайте активные мероприятия, которые пройдут у вас праздничную ночь. Пусть это будет прогулка на свежем воздухе, а дома можно поиграть в игры или устроить веселые соревнования.

Если одним из занятий в каникулы станет поход на каток, то отправляйтесь туда только в трезвом виде. Также при перепадах погоды у человека часто могут наблюдаться перепады давления. Если вы метеочувствительны, то при недомогании или легком головокружении каток посещать не стоит, это может грозить получением травмы.