В Краснокамске 97 сотрудников одного из предприятий прошли ультразвуковое обследование

Фото: Правительство Пермского края.

В декабре 2022 года в рамках регионального медицинского проекта «Онкопатруль» углубленную диагностику прошли 97 сотрудников ИП Моор из Краснокамска.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Пермского края, осмотр проводили узкие специалисты: хирург, акушер-гинеколог, онколог. Все необходимые лабораторные анализы были выполнены у 65 человек. Также с помощью онкомаркеров провели исследование на распространенные онкологические заболевания. Ультразвуковое исследование прошли 97 человек.

В результате исследований онкологических патологий у сотрудников краснокамского ИП Моор выявлено не было.

Главный врач Краснокамской городской больницы Константин Самойлов считает, что отсутствие у обследованных онколопатологий является результатом регулярной работы специалистов больницы. Медработники систематически проводят профосмотры в рамках проекта «Онкопатруль» на предприятиях Краснокамского городского округа.

«Рано выявленная опухоль – это реальный шанс для полного выздоровления пациента. Наши специалисты, обследуя каждого человека, оценивают симптомы и при малейшем подозрении направляют его на диагностику. Готовность доктора в каждом из симптомов болезни увидеть указание на онкозаболевание – это важно. Именно в этом суть клинического мышления опытного врача. И лучше перестраховаться, чем пропустить возникший или прогрессирующий рак», - говорит Константин Самойлов.

В Пермском крае медицинский проект «Онкопатруль» создали для профилактики, предупреждения и раннего обнаружения онкологических заболеваний. В его рамках осуществляется проверка состояния здоровья в организованных коллективах на предприятиях Пермского края.

Работа регионального проекта «Онкопатруль» организована в рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение. Она соответствует задачам, которые ставит перед медучреждениями региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который не раз подчеркивал необходимость ранней диагностики онкопатологии для всех жителей Прикамья, вне зависимости от места их проживания.

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