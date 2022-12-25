Накануне Нового года существенно выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе зарегистрировали 29 437 случаев заражения ОРВИ и гриппом. Показатель на 59,8% выше пороговых значений, а это значит, что ситуация в регионе близка к эпидемии. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.

Взрослые стали болеть в 1,7 раза чаще. Заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет выросла на 34,3%. Показатель также ухудшается в возрастной группе от 3 до 6 лет.

Отмечается, что после появления коронавируса, ситуация с гриппом очень изменилась. Так, например, в 2020 году его не было вообще, а в 2021 — случаи заражения были единичными.

Сейчас из более чем 29 тысяч заболевших у 93% выявлен «свиной» грипп. Последний раз такой всплеск этого штамма наблюдался в 2009-10 годах. Кроме того, уже есть случаи, когда пациент болеет гриппом и коронавирусом одновременно. Они являются редкостью, поскольку вирусы гриппа и COVID-19 борются между собой.

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