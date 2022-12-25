Фельдшер из Пермского края Алексей Корякин покорил зимний ультрамарафон Mad Fox Ultra

Фото: Правительство Пермского края.

Фельдшер Орлинской сельской врачебной амбулатории краевой больницы им. Вагнера (Березники) Алексей Корякин принял участие в одном из крупнейших зимних ультрамарафонов страны Mad Fox Ultra. На старт дистанции в 100 миль (166 км) вышли более 200 сильных духом и телом атлетов. Экстремальный забег состоялся 17 декабря в Переславле-Залесском.

Как рассказал Алексей Корякин, участие ультрамарафоне Mad Fox Ultra стало для него настоящей проверкой на прочность и выносливость. Плюс, как медик, он сумел на практике узнать возможности своего организма. Главной сложностью для него стало чисто психологически заставить себя продолжать марафон, потому что организм требовал отдыха.

«Особенно тяжело было ночью: сойти с дистанции хотелось еще до того, как преодолел первые 50 километров, но потом открылось второе дыхание. Честно говоря, были очень тяжелые условия, трасса была заметена снегом. По словам спортсменов, кто бегал эту дистанцию ранее, таких экстремальных условий еще не было. Что касается питания, то я ел каждые 20-30 минут специальные гели, финики, заранее приготовленное и нарезанное наше уральское сало», – делится Алексей Корякин.

Медик из Пермского края завершил ультрамарафонскую дистанцию одним из немноих, вышедших на старт – финишировали всего около 40 человек. Алексей Корякин на преодоление 166 км затратил 27 часов 58 минут. Это время позволило ему занять 19-е место в абсолютном зачете и 10-е в своей возрастной категории (30-39 лет).

К серьезным занятиям бегом Алексей Корякин приступил лишь в 33 года, сейчас ему 39 лет. По его словам, до этого времени он со спортом не был знаком. Под руководством тренером он нчал заниматься около трех лет назад. За это время Алексей Корякин успел принять участие в чемпионате по трейлу в Екатеринбурге «Урал ультра трейл» на дистанции в 100 км, 13-часовом забеге в Перми «Самопревосхождение» на дистанцию 125 км. В в Переславле-Залесском он сумел покорить новый рубеж!

«Профессия фельдшера и спорт очень хорошо совместимы. Как медик, я знаю, где и как себе можно помочь на гонке, плюс психологическое напряжение, полученное на работе, можно скинуть во время занятия спортом. Бывает, что между селами я каждый день преодолеваю расстояния в качестве тренировки – иногда на велосипеде, иногда бегом. Меня всегда поддерживает моя семья, они болеют за меня, а товарищи помогают в тренировках», - делится секретом успеха Алексей Корякин.

В его планах стоит выполнить мастерский спортивный норматив, бегать как можно дольше и дальше.

«Самое главное – не останавливаться», – уверен Алексей Корякин.

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