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НовостиОбщество26 декабря 2022 7:01

Возглавить агенство по молодежной политике Прикамья может Юлия Баландина

Агенство начнет работать со следующего года
Лела Минадзе
Фото: perm.hse.ru

Фото: perm.hse.ru

Замминистра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина может возглавить региональное агенство по делам молодежи. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на близкий к краевым властям источник.

Выбирать руководителя агенства будут по конкурсу. Юлия Баландина является одним из главных кандидатов на эту должность. Ее также могут назначить исполняющей обязанности главы агентства, а после конкурса утвердить в должности. Агенство начнет работать в начале 2023 года.

Отметим, что Юлия Баландина занимается вопросами региональной молодежной политики с 2015 года.

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