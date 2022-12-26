Жители десятка домов Перми 26 декабря останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском районе Перми 26 декабря холодной воды не будет в 29 жилых домах. Произведут плановые отключения. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», они необходимы для проведения восстановительных работ.

Воды не будет ровно сутки — с 10:00 26 декабря до 10:00 27 декабря. Рассказываем, по каким адресам отключат холодное водоснабжение:

- Бродовский тракт, 1, 9, 11, 11б, 15;

- ул. Василия Васильева, 6, 8;

- ул. Центральная Ферма, 1, 8;

- ул. Героев Хаана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109/2а, 109/3, 109а, 110, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115, 115а, 117, 159/1.

В ресурсноснабжающей компании попросили жителей заранее подготовиться к отключению и отнестись к ситуации с пониманием.

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