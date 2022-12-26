В Прикамье на этой неделе температура ожидается в пределах нормы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предстоящей неделе в Прикамье ожидаются перепады температуры, но в целом она будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 26 декабря метами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -3…-8 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Во вторник пройдет слабый снег. Ожидается похолодание до -12…-17 градусов ночью и -7…-12 днем.

В среду, 28 декабря, местами слабый снег, в отдельных районах туман. Ночью -13…-18 градусов, однако по югу края похолодает до -23. Днем -8…-13. Ветер будет слабый. В четверг погода существенно не изменится. Также ожидаются ночные заморозки. Однако будет немного ветренее.

В пятницу, 30 декабря, в течение дня температура воздуха составит -7…-12 градусов. По востоку региона она может опуститься до -17.

По предварительным прогнозам, в выходные, 31 декабря и 1 января, в Пермском крае преобладающая температура составит -7…-12 градусов, в южных и западных районах -2…-7. Ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег.

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