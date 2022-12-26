В Прикамье два грузовика с нефтью вылетели в кювет

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае за сутки случилось два похожих ДТП с грузовиками с нефтью. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Первая авария произошла 24 декабря в 23:00 на 47-м километре автодороги Очер – Верещагино – Сива. Грузовик «Мерседес» вылетел в кювет, и произошел разлив топлива. К месту происшествия выехали пожарные. Никто не пострадал.

Также в 23:00, но уже 25 декабря поступило сообщение о втором ДТП на автодороге «Нестюковский тракт» в районе деревни Устиново. К месту выехали 3 человека и 1 единица техники.

Выяснилось, что еще одна автоцистерна «Мерседес» съехала в кювет и перевернулась. В результате вытекло дизельное топливо. Площадь разлива составила примерно 10 метров квадратных.

Погибших и пострадавших, а также угрозы окружающей среде нет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65