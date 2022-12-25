Пермский край продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом в России

Исследование на коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае на 25 декабря 2022 года выявили 45 4034 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки – 230 случаев или 8,8 на 100 тысяч населения.

В Перми за последние сутки зарегистрировано 152 случая, что составляет 66,1% от числа заболевших.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 6 ранговое место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

В Пермском крае по состоянию на 24 декабря 2022 года лабораториями регионального Центра гигиены и эпидемиологии, медицинскими организациями Прикамья проведено 6,1618 млн исследований на коронавирус. За прошедшую неделю в среднем провели 6,3 тысячи исследований в день.

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