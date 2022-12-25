Водитель иномарки превратил свой автомобиль в груду металла и сумел выжить после ДТП

Фото очевидцев ДТП.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности жуткого ДТП. В 12:30 25 декабря 2022 года со стороны Перми в направлении Нытвы двигался автомобиль «Шкода Октавия» под управлением мужчины 1988 года рождения.

По предварительной информации, на 467 км трассы водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное металлическое ограждение. От удара машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с большегрузом «Вольво».

В результате ДТП травмы получил водитель легкового автомобиля, ему назначено амбулаторное лечение. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Уважаемые водители! Будьте осторожны и внимательны за рулем автомобиля! Помните, вас ждут живыми и здоровыми дома ваши близкие и родные люди!

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