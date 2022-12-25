Волейбольная «Кама» проиграла в двух матчах ВК «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга

Фото: ЦСП Пермского края / Владимир Горшков

Близится финиш предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги. Пермской «Каме», выступающей в зоне «Восток» осталось провести три тура, каждый из которых состоит из двух спаренных матчей.

В прошедшем 24 и 25 декабря туре «Кама» в Перми дважды уступила ВК «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга – 1:3 (25:20, 23:25, 20:25, 20:25) и 0:3 (20:25, 19:25, 21:25). В первом матче пермяки были близки к сотворению сенсации, но более опытные гости сумели вовремя перестроить свою игру и сломили сопротивление хозяев площадки. Географические соседи сейчас занимают втрую позицию в турнирной таблице розыгрыша вслед за ВК «Тюмень».

Кстати, двумя неделями ранее сибиряки в Перми явно недооценили настрой и возможности местной команды. После довольно легкой победы в трех партиях в первом матче «Тюмень» рассчитывала точно также пройтись «катком» по «Каме» и в повторном поединке. Совершенно не понятно, что произошло в тот день в Перми, но «Тюмень» сенсационно уступила – 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:12, 13:15). Что интересно, тюменцы в этом сезоне проиграли всего два раза – «Локомотиву-Изумруду» и… «Каме».

В следующем туре пермяки в Ижевске 14 и 15 января 2023 года встретятся с местным «ИжГТУ-Динамо» (0+). Соперники – ближайшие соперники в турнирной таблице, расположившиеся на двух последних местах. Будет довольно интересно узнать победителя в битве двух аутсайдеров.

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