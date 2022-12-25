В Пермском крае организовали седьмую ледовую переправу

Фото: МЧЯС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, седьмую ледовую переправу открыли для движения транспорта на реке Косе Косинского округа между поселками Усть-Коса и Новая Светлица - трасса Коса-Усть – Коса - Светлица.

Протяженность седьмой в регионе ледовой переправы составляет 205 метров. Имеется ограничение движения транспорта грузоподъемностью до 15 тонн.

Ранее в «КП-Пермь» привели информацию о всех ледовых переправах, открытых на водоемах Пермского края зимой 2022-2023 годов.

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