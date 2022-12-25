В новогоднюю ночь 31 декабря на Пермь может обрушиться снегопад

Снегопад в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По последней информации ГИС центра ПГНИУ, в ночь с 31 декабря на 1 января в Перми может пройти мощный снегопад.

Синоптики говорят об уходе с территории Пермского края антициклона в Западную Сибирь – сибирякам стоит готовиться к трескучим морозам.

В Перми 31 декабря ожидается увеличение облачности и интенсивные осадки. Температура может повысится до -4…-8 градусов.

При этом, в ГИС центре утверждают, что прогноз в Перми еще может корректироваться.

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