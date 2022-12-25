В Перми проходит музыкальный фестиваль «Дягилев+» 2022

Виталий Полонский. Фото: Дягилевский фестиваль.

В день открытия фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми, 24 декабря, концерты состоялись на двух площадках.

В частной филармонии «Триумф» состоялся концерт солистов оркестра musicaeterna, который исполнил струнные квартеты Дмитрия Шостаковича. Полным аншлагом завершился ночной концерт хора musicaeterna в зале краевой филармонии. Хор под управлением Виталия Полонского исполнил рождественская музыка шести веков.

Сегодня, 25 декабря, художественный руководитель фестиваля «Дягилев+» 2022 Теодор Курентзис в зале филармонии «Триумф» провел мастер-класс для оперных певцов и дирижеров. Завершится день исполнением оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+). Сценическая версия оперы «Мистерии на конец времени» состоится на площадке социо культурного пространства «Завода Шпагина». Совместный проект Дома радио ()Санк-Петербург и Дягилевского фестиваля (Пермь) выдвинут в нескольких номинациях на соискание национальной премии «Золотая маска».

Завтра, 26 декабря, состоится еще один показ оперы De temporum fine comoedia. Завершится фестиваль «Дягилев+» в Перми грандиозным концертом альтернативной музыки (18+). Музыканты исполнят музыку на стыке всех возможных стилей и направлений – от восьмиканального саунд-арта до клубного нуар-кабаре.

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