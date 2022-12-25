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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 11:11

Задержанного в Перми уличного художника выпустили из полиции

Художник с творческим псевдонимом Ffchw просидел за решеткой менее суток
Павел Шатров
Отдел полиции.

Отдел полиции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению ряда пермских СМИ, уличный художник Ffchw был сдержан полицией в ночь на воскресенье, 25 декабря, прямо во время своего творческого процесса на одной из улиц города.

Художник работал над своей новой работой «Свидимся». Эту надпись он сделал на 20 языках мира.

После обеда 25 декабря Ffchw художник был отпущен из отдела полиции. Об этом сообщил сайт телекомпании «Рифей». Отмечается, что в своих работах работах он затрагивает проблемы современного общества, а также политические темы.

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