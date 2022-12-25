Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в Перми встретился с главой города

Фото: Администрация Перми.

На встрече с почетными гражданами города глава Перми Алексей Дёмкин обсудил итоги 2022 года, а также поделился ходом подготовки к предстоящему 300-летнему юбилею краевого центра.

Почетный гражданин Перми, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в беседе с главой города подчеркнул, что год 300-летия города особенно важен для городского спорта, так как в 2023 году в Перми пройдет международный форум «Россия — спортивная держава».

Директор Пермского кадетского корпуса Марат Валиев во время разговора о важности патриотического воспитания молодого поколения отметил, что видит важной задачей для городских властей развитие патриотических организаций в городе и возвращение начальной военной подготовки в пермские школы.

Во время встречи с главой Перми почетные граждане также обсудили актуальные вопросы городского образования, спорта, культуры и промышленности. В целом они отметили значительный объем работы городских властей накануне 300-летия города.

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