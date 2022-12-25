Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 24 декабря 2022 года основными причинами возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. На пожарах есть погибший, травмированных нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 24 декабря 2022 года на территории Прикамья 145 профилактическая группа в составе 313 человек осуществила 1143 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1869 человека, распространили 1324 памятки.

За истекшие сутки 24 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 9 пожаров: 3 пожара - в Перми; 2 пожара - в Пермском округе; по 1 пожару - на территориях Краснокамского, Чайковского, Березниковского и Кунгурского округов.

Один из пожаров произошел утром 24 декабря 2022 года в деревне Жаково Краснокамского округа. Сообщение о загорании частного дома и дворовых построек в 05:55. Для ликвидации пожара прибыли силы и средства силы от МЧС России – пожарные части из Краснокамска и Нытвы, а также добровольная пожарная команда села Стряпунята. Общее число прибывших пожарных составило 26 человек и 6 единиц техники.

«Благодаря слаженным действиям пожарных от огня спасен соседний жилой дом, расположенный в 8 метрах от места пожара. Его приблизительная площадь составила 48 квадратных метров. Локализация горения произошла в 06:21, ликвидация – 06:29. На пожаре погибших и пострадавших нет», - сообщили нам в МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

Очагами загораний 24 декабря 2022 года в Пермском крае стали: частные жилые дома - в Пермском и Краснокамском округах; дачные дома - в Пермском и Чайковском округах; баня - в Кунгурском округе; производственное здание - в Кировском районе Перми; административное здание - в Ленинском районе Перми; мусор - в Дзержинском районе Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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